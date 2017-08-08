В уряді сподіваються на ухвалення восени закону про статус політв’язнів

Закон про статус політв’язнів, які постраждали від дій Росії, Верховна Рада має ухвалити вже восени, вважає міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. Законопроект передбачає надання політв’язням правової та фінансової допомоги.

«Це вперше за три роки ми зробили намагання ухвалити законопроект, який би підтримав цих людей. Сподіваємося депутати восени ухвалять закон. Важливо, щоб закон був підкріплений рядком у державному бюджеті», – сказав Вадим Черниш в ефірі Радіо Свобода.

На його думку, виконання закону не потребуватиме багато грошей.

«Деякі громадські організації стверджують, що у нас є три сотні політичних в’язнів. Але офіційно – трохи більше сорока. Ми ще не знаємо, який буде розмір затверджений Верховною Радою, які будуть видатки на правову допомогу адвокатів. Але це кошти незначні. Навіть на 300 людей цих коштів не дуже багато потрібно. Це не мільярди і не сотні мільйонів. Я думаю, що ці кошти можна знайти в українському бюджеті», – додав Вадим Черниш.

Як раніше заявляли представники української прокуратури, один з останніх прикладів переслідування Росією українців за політичними мотивами – вирок у Криму активісту Володимиру Балуху. Суд визнав його винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 7 місяців колонії, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку і прапор України, який був на даху його будинку.

Міністерство закордонних справ України назвало цей вирок «антигуманним і безпідставним», а «Кримська правозахисна група» закликала запровадити санкції всім, хто долучився до фабрикування справи Балуха.

Раніше правозахисна ініціатива LetMyPeopleGo повідомляла, що загалом йдеться про 45 «в’язнів Кремля» – громадян України, затриманих російською владою у Криму і в Росії із політичних мотивів.

Шестеро людей, які раніше були в цьому переліку, нині на волі. Це – Надія Савченко, Геннадій Афанасьєв, Юрій Солошенко, Юрій Яценко, Юрій Ільченко та Хайсер Джемілєв.

Правозахисники також наполягали на необхідності надання спеціального статусу цивільним особам, яких незаконно утримували у зоні конфлікту на Донбасі, оскільки цивільні не можуть користуватись статусом військовополонених, за міжнародним гуманітарним правом, і нині можуть розраховувати хіба на статус жертви торгівлі людьми. Таку необхідність вони пояснюють, зокрема, тим, що багато колишніх заручників пройшли через тортури і потребують допомоги.