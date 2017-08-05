Українська прокуратура Криму: вирок Балуху – це дискримінація за національною ознакою

Вирок підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду Криму у справі українського активіста Володимира Балуха порушує фундаментальні права людини, заявив прокурор Автономної республіки Крим Гюндуз Мамедов.

«Прокуратурою Автономної Республіки Крим буде надана належна правова оцінка діям незаконно призначених «слідчих», «оперативних працівників», «прокурорів» та «суддів», які причетні до незаконного переслідування громадянина України Володимира Балуха та винесення, вироку, який є актом не тільки незаконного притягнення до відповідальності за політичними мотивами, а й свідченням дискримінації за національною ознакою, порушенням невід’ємних базових прав людини та грубого нехтування нормами і принципами міжнародного гуманітарного права», – цитує Мамедова прес-служба на сайті відомства.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає від російської сторони негайно скасувати згадане «антигуманне і безпідставне» судове рішення.

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку і прапор України, який був на подвір’ї його будинку.