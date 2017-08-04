Українського активіста Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії

Роздольненський районний суд анексованого Криму 4 серпня засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму. Про це повідомляє сайт Радіо Свобода Крим.Реалії.

1 серпня прокурор запросив покарання для Балуха у вигляді позбавлення волі строком на 5 років і один місяць колонії загального режиму.

Володимира Балуха звинувачували в зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися в будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольні Кремлю влади Криму зажадали від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку і прапор України, розташований на подвір’ї його будинку.