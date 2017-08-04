Захист має намір оскаржити вирок Балуху

Сторона захисту українського активіста Володимира Балуха має намір оскаржити вирок, винесений йому судом в анексованому Росією Криму, заявила в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ольга Дінзе.

«Ми звичайно не очікували обвинувального вироку. Версію про підкидання Балуху вибухових речовин і боєприпасів не перевірялася ні в ході попереднього розслідування, ні в ході судового слідства. Ми вважаємо вирок дуже суворим, а його вина була недоведеною. Відповідно ми будемо оскаржувати вирок після його отримання», – розповіла Дінзе.

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку і прапор України, який був на подвір’ї його будинку.