Суд у Криму у справі Балуха не побачив порушення права на захист у відсутності адвоката

В окупованому Криму на процесі у справі українського активіста Володимира Балуха суд не побачив порушення права на захист у відсутності одного з його адвокатів і видалив із зали сестру підсудного, що назвала справу сфабрикованою.
Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, на засіданні підконтрольного Кремлеві Роздольненського районного суду Володимир Балух оголосив протест через розгляд справи у відсутності його адвоката Дмитра Дінзе, який перебуває на навчанні, але суд відхилив його, бо на засіданні присутні інші захисники активіста.
На цьому ж засіданні суддя вирішила видалити з зали сестру Балуха після того, як вона голосно заявила, що не вірить обвинуваченню і вважає кримінальну справу сфабрикованою.
Викликані раніше як свідки працівники Федеральної служби безпеки Росії знову не з’явилися до суду, не подавши при цьому документів, що підтверджували б причину відсутності – офіційно заявлено про їхнє відрядження. Суддя відмовилася вимагати від управління ФСБ цих доказів.
Також на засіданні вислухали слідчого, який вів досудове розслідування – той заявив, що «не мав підстав» перевіряти версію про те, що інкриміновані Балухові боєприпаси, знайдені на горищі, йому могли підкинути.
Наступне засідання суду має відбутися в четвер, 27 липня.
Встановлена Росією в окупованому Криму влада звинувачує Володимира Балуха у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин – 90 патронів і кілька тротилових шашок, як заявили російські спецслужбісти, вони знайшли на горищі дому активіста в селі Серебрянка Роздольненського району і 8 грудня 2016 року затримали Балуха. Ця влада також вимагала від Балуха зняти встановлену ним минулої осені на стіні власного дому табличку з написом «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18». Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій через свою відверту проукраїнську позицію, через табличку на стіні, а також прапор України, що майорів на щоглі над будинком. Наразі активіст перебуває під вартою до 21 серпня, підконтрольний Кремлеві верховний суд Криму не задовольнив скаргу адвоката Балуха на його арешт.
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