Суд у Криму відмовив адвокатам українського активіста Балуха у проведенні повторних експертиз

На черговому засіданні підконтрольного Росії Роздольненського районного суду в окупованому Криму у справі українського активіста Володимира Балуха той заявив відвід судді у зв'язку з упередженим ставленням до справи. Однак суд розцінив це твердження активіста як безпідставне.

Крім того, судді відхилили клопотання Балуха про повторне проведення експертиз, які, за словами адвокатів, були проведені не в тому обсязі, якого вимагав захист. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Крім того, суд не став відкладати дату наступного засідання, незважаючи на відсутність адвоката Балуха Дмитра Дінзе, який перебуває на навчанні.

Наступне засідання призначили на 14:00 24 липня.

Співробітники ФСБ Росії, викликані як свідки у справі Володимира Балуха, не з'явилися 20 липня на допит у суді. Відсутність силовиків пояснили відрядженням, при цьому саме судове засідання почалося із запізненням на годину.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом 4 годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму також вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада минулого року на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Як розповіли в Кримській правозахисній групі, на думку Володимира Балуха, увага до нього з боку російської поліції обумовлена його відкритою проукраїнською позицією – на території будинку чоловіка на щоглі постійно був прикріплений державний прапор України.