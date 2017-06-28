У сімферопольському СІЗО затримані перебувають у нелюдських умовах – Кримська правозахисна група

У СІЗО Сімферополя затриманим не вистачає місця, а в приміщеннях спека і антисанітарія, повідомляє сайт Крим.Реалії із посиланням на Кримську правозахисну групу.

«У камері СІЗО, в якій утримують громадянина України Володимира Балуха, разом з ним перебувають 20 чоловік, але камера розрахована на 16 місць, і ліжок на всіх не вистачає. Розмір камери – 42 кв. метри. Норма санітарної площі в камері на одну особу, встановлена у розмірі 4 кв. м. На даний час на одного ув'язненого в камері припадає трохи більше 2 кв. метрів», – йдеться в повідомленні.

За інформацією правозахисників, людям в СІЗО не вистачає вільного і особистого простору, бо всі особисті речі, включаючи продукти харчування, господарські засоби та засоби гігієни, перебувають у камері і займають багато місця.

«Камери погано освітлені, в ув'язнених псується зір. У приміщеннях антисанітарія – таргани, мурахи та інші комахи. Арештантів кусають блохи і комарі. На прогулянку в'язнів виводять у напіввідкрите приміщення, яке за розміром менше самої камери», – зазначили родичі ув'язнених.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники спецслужби з’явилися з обшуками до села Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки відбулися в будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Як розповіли в Кримській правозахисній групі, на думку Володимира Балуха, увага до нього з боку поліції обумовлено його проукраїнської позицією, яка виражалася відкрито – на території його будинку на флагштоку весь цей час майорів державний прапор України.

Після анексії Криму стали відбуватися арешти та масові обшуки у незалежних журналістів, українських та кримськотатарських активістів і членів Меджлісу.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості.