Суд у Криму допитав чиновника російської влади Заура Смирнова як свідка у «справі Чийгоза»

У підконтрольному Кремлю Верховний суд Крим 28 червня завершився допит свідка у справі Ахтема Чийгоза – голови комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян анексованого Криму Заура Смирнова.

Як повідомляє сайт Крим.Реаліі, всю відповідальність за проведення біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого мітингу 2014 року Смирнов поклав на главу Меджлісу Рефата Чубарова. За словами свідка, Чубаров організував мітинг одноосібно, без голосування членів Меджлісу.

«Він (Рефат Чубаров – ред.) говорив, що сесію не можна допускати, тому що вона носить антидержавний характер. Він посилався на думку з посольства США, з яким він був на постійному зв'язку, там тоді працювала його дочка. Він отримував звідти директиви, які озвучував, представляючи їх як отримані від прихильників демократії. На засіданні Меджлісу 25 лютого він озвучував проведення мітингу як даність. Тобто ситуація управлялася явно ззовні, тому Чубаров був інструментом створення заворушень і кровопролиття », – заявив Смирнов.

Під час мітингу, за словами Смирнова, він разом з Чубаровим знаходився всередині будівлі Ради. Після того, як стало ясно, що сесія не відбудеться, вони вийшли на ґанок, де Чубаров зробив про це заяву і попросив всіх розійтися. Про роль Ахтема Чийгоза в подіях 26 лютого свідок нічого сказати не зміг.

Голова Меджлісу та депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров із приводу згаданих заяв наразі ще не висловлювався.

Повідомляється, що у справі Ахтема Чийгоза суд планує допитати голову підконтрольного Кремлю парламенту криму Володимира Константинова і кримського депутата Лентула Безазієва.

Напередодні суд вже почав допитувати Заура Смирнова, але допит відклав через порушення відеозв'язку з СІЗО, звідки Ахтем Чийгоз віддалено бере участь в суді.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справа Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «сутички 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Ахтем Чийгоз перебуває в СІЗО вже понад 2 роки.