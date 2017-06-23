МЗС засуджує продовження арешту Чийгоза і вимагає його звільнити

Міністерство закордонних справ України засуджує рішення про продовження арешту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і вкотре вимагає його звільнити.

«Безпідставність звинувачень у судовому фарсі проти Ахтема Чийгоза свідчить про продовження державою-окупантом цілеспрямованої політики переслідувань, залякувань та репресій на Кримському півострові та панування безправ'я та беззаконня на його території», – йдеться у заяві відомства.

МЗС також вимагає від Росіїприпинити порушення прав людини та політично вмотивовані переслідування громадян України в анексованому Криму.

22 червня підконтрольний Кремлю суд продовжив Ахтему Чийгозу арешт на три місяці, до 8 жовтня.

Російські силовики затримали Ахтема Чийгоза в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в межах «справи 26 лютого». 20 липня 2016 року суд на закритому засіданні розділив цю справу на два провадження: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, окремо – по інших фігурантах процесу, Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі.

Ахтем Чийгоз перебуває в СІЗО вже понад 2 роки.