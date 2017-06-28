У справі Ільмі Умерова у Криму з’явився новий прокурор

У судовому процесі щодо одного з очільників кримськотатарського руху Ільмі Умерова, звинуваченого російськими силовиками у закликах до сепаратизму у Криму, з'явився новий прокурор Олена Артеменко, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

На суді повідомили, що представника обвинувачення Олега Сардинова, який брав участь у минулих судових засіданнях, перевели на іншу посаду, через що він не може брати участь в процесі.

Захист у відповідь заявив відвід новому прокурору, наполягаючи на тому, щоб вона вказала причини заміни державного обвинувача, а також – щоб вона витратила час на ознайомлення з протоколами попередніх засідань.

«Або суд потрібно починати спочатку, або визнати, що фабрикація справи триває», – завив при цьому Ільмі Умеров.

Суддя Андрій Кулешов відмовив у відводі. Наступне засідання призначили на 5 Липня.

7 червня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд в включеному Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

У 2016 році слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук та порушення кримінальної справи, тримання Умерова в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи викликало громадський та міжнародний резонанс.

Сам Умеров вважає суд у його справі замовним, а його підсумок – визначеним наперед. Він стверджує, що слідство здійснило підміну понять, надавши лінгвістичну експертизу, зроблену з дослівного перекладу його слів та названу стенограмою.