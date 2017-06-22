РНБО: Турчинов хоче ускладнити перевірку осіб із окупованих територій для отримання біометричного паспорта

Після початку дії безвізового режиму України з ЄС значно збільшилась кількість охочих отримати біометричні паспорти з Криму та з території окупованого Донбасу, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

На думку Турчинова, через відсутність доступу української влади до тамтешніх архівів є небезпека, що під виглядом українських громадян доступ до безвізового режиму можуть отримати «громадяни інших держав, терористи або представники російських спецслужб».

«Для недопущення подібного необхідно внести зміни до чинного законодавства, що дозволить здійснювати дуже ретельну перевірку громадян, які прибувають з окупованих територій для отримання біометричного паспорту. У випадку виявлення невідповідності поданих даних, таким громадянам повинно бути відмовлено в отриманні біометричного паспорту», – заявив він.

За словами Турчинова, вже підготовлений відповідний законопроект, «який розроблений народними депутатами-членами парламентської коаліції і найближчим часом має бути внесений до ВРУ».

Раніше про впровадження додаткової ідентифікації для кримчан та жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу, говорив прес-секретар держпідприємства «Документ» Володимир Поліщук.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність тощо.

24 травня під час наради для підготовки до набуття чинності «безвізом» президент Петро Порошенко доручив Кабмінові розглянути питання про ухвалення норми, відповідно до якої кримчанам видаватимуть закордонні паспорти старого типу. Поки що уряд не розглядав нормативних актів такого змісту.

Правозахисні організації висловились із критикою таких ймовірних нововведень.

Так, Кримська правозахисна група випустила заяву, в якій ідеться про те, що слова президента щодо біопаспортів для кримчан «суперечать Конституції й законодавству України, мають дискримінаційний характер щодо осіб, які залишилися на непідконтрольних Україні територіях, викликають напруженість у суспільстві».

Організація «Європа без бар’єрів» у відповідь на слова президента України повідомила, що, згідно із законом, жителі окупованих територій мають право отримувати біопаспорти на загальних підставах.