МЗС вимагає скасувати «антигуманне і безпідставне» судове рішення щодо Балуха

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно скасувати «антигуманне і безпідставне» судове рішення щодо громадянина України Володимира Балуха.

«Засудивши українця під сфабрикованим приводом до майже 4 років позбавлення волі виключно за його свідому громадянську позицію і мирний супротив незаконній окупації його рідної землі, Росія вкотре продемонструвала світові свою цинічну зневагу до прав людини, свобод та людського життя загалом», – йдеться у заяві міністерства.

У МЗС зазначають, що в Україні також розглядають справу Балуха як «черговий факт порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації».

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку і прапор України, який був на подвір’ї його будинку.