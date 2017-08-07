Росія: суд повернув у поліцію справу щодо учасниць панк-гурту Pussy Riot

У російському Якутську суд повернув у поліцію адміністративну справу щодо учасниць панк-гурту Pussy Riot Марії Альохін і Ольги Борисової, затриманих за акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Суд повернув матеріали справи «для усунення недоліків», самих активісток відпустили.

Напередодні Альохіна і Борисова розгорнули на мосту у Якутську банер з написом «Free Sentsov». У понеділок активісток затримали. У поліції щодо них склали протокол про проведення неузгодженої акції.

Сенцов у серпні 2015 року був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці підриву пам’ятника Леніну у Сімферополі і підпал офісів «Російської громади Криму» і «Єдиної Росії». Український режисер не визнає свою провини. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в’язнем.