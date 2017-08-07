Учасниць Pussy Riot затримали після акції на підтримку Сенцова в Якутську – ЗМІ

Учасниць Pussy Riot Марію Альохіну і Ольгу Борисову затримали в російському Якутську на наступний день після акції на підтримку утримуваного в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова біля колонії №1. Про це повідомляють видання «Медуза» і «Медіазона».

Як повідомила сама Альохіна, її разом із Борисовою повезли до поліції за підозрою у здійсненні адміністративного правопорушення – проведення несанкціонованої акції.

6 серпня учасниці Pussy Riot провели акцію на мосту через озеро Сайсари в Якутську неподалік колонії, де перебуває Олег Сенцов,

У червні цього року учасниця російської групи Pussy Riot Марія Альохіна, а також активістка Ольга Борисова з Pussy Riot Theathre привітали утримуваного в Росії українського режисера з Криму Олега Сенцова з днем народження.

Pussy Riot – російська панк-рок-група, що діє на принципах анонімності і здійснює свої виступи в формі несанкціонованих акцій в не призначених для цього місцях.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком був затриманий представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року зазвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.