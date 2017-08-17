У Генштабі визнали, що затриманий у Донецьку українець – колишній військовослужбовець ЗСУ

Олег Сугерей, про затримання якого на Донеччині напередодні повідомило угруповання «ДНР», був колишнім військоволужбовцем Збройних сил України. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, відповідаючи на уточнення щодо затримання українців у Криму та непідконтрольній частині Донбасу.

«Що стосується останніх затримань, то йдеться про випадок, коли було затримано Геннадія Лимешка у Криму і останній серед затриманих – Олег Сугерей. Ми говоримо про рік, протягом якого відбуваються захоплення колишніх українських військовослужбовців під надуманими приводами», – зазначив Владислав Селезньов.

Він звернув увагу, що відео із затриманням Олега Сугерея, яке оприлюднено на сайті організації «МГБ ДНР» є несвіжим і постановочним: Олег Сугерей був одягнутий не за сезоном і не мав шнурків на взутті.

Селезньов додав, що у ЗСУ з військовослужбовцям проводиться роз’яснювальна робота про те, що їхати на окуповану територію небезпечно. Речник Генштабу навів свій приклад, коли змушений був відмовитися від поїздки до Криму на похорон матері через небезпеку опинитися в руках російських спецслужб.

Раніше Генштаб повідомив про затримання ФСБ Росії за останній час 12 колишніх військовослужбовців ЗСУ, більшість з яких затриманні в Криму.

16 серпня угруповання «ДНР» повідомило ​про захоплення у Донецьку диверсійної групи під керівництвом бійця Сил спеціальних операцій Олега Сугерея.

В свою чергу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що інформація про так званого диверсанта не відповідає дійсності і ніякого відношення Олег Сугерей до спецслужб не має, завдань не виконував.