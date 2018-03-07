До Криму швидко та легально: якими будуть пасажирські перевезення до адмінкордону

Тетяна Курманова

Всі перевізники біля адміністративного кордону з окупованим Росією українським Кримом працюють без дозволів, а багато з них ‒ взагалі без ліцензії на перевезення та оформленої страховки. Про це повідомив перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов. Він також підкреслив: необхідно терміново вирішити цю проблему й організувати легальне пасажирське сполучення.

З 1 березня з Херсона запустили два додаткових приміських потяги до адміністративного кордону з Кримом. Вони прив'язані у часі до потягів, які прибувають у місто з Києва та Харкова. Електрички доїжджають до станції «Вадим», звідки до пропускного пункту «Каланчак» 10 кілометрів. Постійний представник президента України в Криму Борис Бабін пообіцяв, що між цією станцією та адмінкордоном налагодять легальне пасажирське сполучення.

Перший заступник представника президента України в АРК Ізет Гданов обіцяє, що легальні перевізники почнуть працювати поблизу адмінкордону з Кримом вже в середині березня.

Всі перевезення до адмінкордону з Кримом від Херсона нелегальні. Найближчим часом порядок там обов'язково наведуть. Це має відбутися вже в середині березня

‒ Ми провели низку рейдів разом з правоохоронними органами та констатували, що всі перевезення до адмінкордону з Кримом від Херсона нелегальні. Організувати їх в законному полі ‒ це завдання місцевої влади, якій ми дали відповідні доручення. Херсонська обласна адміністрація мала в межах регіону провести конкурси й вибрати легального перевізника. Зараз районна адміністрація Генічеська призначає тимчасового перевізника, найближчим часом порядок там обов'язково наведуть. Це має відбутися вже в середині березня. Я хочу всіх заспокоїти: ніякого деструктиву, ніякого бандитизму, як дехто непокоїться, не буде. У нас достатньо сил, зокрема, завдяки передислокації кримського управління поліції, щоб упорядкувати місцеві перевезення.

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі вважає, що легальні регулярні перевезення до адмінкордону з Кримом можливі за умови наявності облаштованої автостанції.

‒ Якщо за рік адмінкордон у пунктах пропуску перетинає більше ніж 2,5 мільйона осіб, вони не просто заради туризму їдуть, їм не просто треба перебратися з точки А в точку Б заради куражу або інтересу. Ці люди їдуть з конкретними, визначеними цілями. Сьогодні держава недостатньо налагодила транспортне сполучення, щоб люди, які перейшли адмінкордон з окупованою територією, могли скористатися ліцензованими транспортними та іншими послугами. Там передбачається створення сервісної зони, яка буде включати в себе й автостанцію, й центр надання адмінпослуг з громадським харчуванням. Але найголовніше: наявність автостанції дозволить різним структурам розробляти та роздавати маршрути.

Юсуф Куркчі підкреслює, що для організації постійних перевезень необхідно спочатку створити відповідні умови.

‒ Повірте, люди при владі в цьому випадку не роблять не тому, що не хочуть, а тому, що спершу треба виконати масу умов. Окрім того, потрібно розуміти, що легальних перевезень до Криму за українським законодавством бути не може ‒ тільки до пунктів пропуску. Я щиро прошу вибачення за те, що досі близ адмінкордону не почали працювати центри надання адміністративних послуг. Ми досі добиваємося розуміння важливості цього питання в усіх колег з інших відомств, від яких залежить ухвалення рішень. На жаль, у Міністерства фінансів поки що інші пріоритети, але найближчим часом, я впевнений, це зміниться.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії