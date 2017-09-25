Куди їде «Укрзалізниця»: подорожчання перевезень – чи комплексна реформа?

Тарифи на залізничні перевезення треба підвищити до ринкових, але цього кроку недостатньо для початку глибинної реформи «Укрзалізниці», заявив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян. Що ж до пасажирських перевезень, то міністр пропонує подбати передовсім про міжнародні та міжміські. Експерти ж наголошують, що вже зараз залізничний транспорт в Україні є прибутковим, питання лише в тому, щоб упорядкувати його роботу та інвестувати прибутки у розвиток.

Як мають змінюватися тарифи на вантажні перевезення, які пасажирські маршрути є пріоритетними та що робити зі збитками «Укрзалізниці»? Про ці та інші аспекти реформування підприємства розповів журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян, представляючи нове керівництво одного з залізничних підприємств. За його словами, минуле підвищення тарифу на перевезення вантажів не дало потрібного ефекту, бо отримані кошти залізниця не проінвестувала у свій рухомий склад.

Фактично компанія стала тромбом української економіки, оскільки вантажі компаній, які готові нарощувати обсяги виробництва, просто не можуть перевезти

«Бізнес більше не вірить деклараціям, зокрема деклараціям з боку «Укрзалізниці». Так склалося через те, що компанія не тримає слова. У 2016 році я поклав багато сил, щоб підвищити тарифи на вантажні перевезення на 15%; тоді спільно зі мною «Укрзалізниця» взяла зобов’язання щодо модернізації рухомого складу та локомотивів. Фактично компанія стала тромбом української економіки, оскільки вантажі компаній, які готові нарощувати обсяги виробництва, вони просто не можуть перевезти», – так пояснив залізничні проблеми останнього року Володимир Омелян.

Напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив у телевізійному ефірі, що підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення має відбутися, але має бути меншим, ніж заплановані 22,5%.

«Сьогодні тарифи на залізничні вантажоперевезення не відповідають економічній обґрунтованості, й тут необхідно знайти в діалозі з бізнесом розумне спільне рішення. Я знаю, що і бізнес до цього готовий, і «Укрзалізниця» до цього готова, тому, я не впевнений, що підвищення буде 22%, я гадаю, що воно буде меншим», припустив прем’єр.

За словами Гройсмана, потрібно віднайти баланс між стимулюванням експорту (надто велике зростання тарифу його обмежить) і пошуком ресурсів для поновлення свого складу, тому тарифи повинні дати такий ресурс і в той же час бути прийнятними для бізнесу.

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 22,5% із 1 жовтня 2017 передбачає фінансовий план «Укрзалізниці», який Кабінет міністрів затвердив 13 вересня.

Спочатку– вантажні перевезення, електрички – в кінці?

Зі свого боку, Володимир Омелян зауважив, що компроміс у роботі «Укрзалізниці» треба шукати не так щодо тарифів, як «щодо виконання підприємством своїх зобов’язань».

Безумовно тариф має бути ринковим. Тоді в нас буде нормальна ринкова економіка в усіх сферах, не лише в залізничних, а й у річкових та в автомобільних перевезеннях

«Безумовно тариф піднімати треба, і він має бути ринковим. Тоді в нас буде нормальна ринкова економіка в усіх сферах, не лише в залізничних, а й у річкових та в автомобільних перевезеннях. Друге, що треба зробити раз і назавжди – це розділити вантажні й пасажирські перевезення, припинивши перехресне субсидування. Щороку «Укрзалізниця» маніпулює цифрами, малюючи зі стелі збитки на пасажирських перевезеннях. Я маю всі підстави вважати, що ці збитки є необґрунтованими. Почнімо з того, що на приміських перевезеннях від 20 до 50% пасажирів купують квитки, а решта їдуть зайцями. Чому? – це питання до «Укрзалізниці», – наголошує посадовець.

Володимир Омелян озвучив урядові пріоритети реформування залізничного гіганта. За його словами, перше, що треба зробити – це «запустити якісні вантажні перевезення». Другим етапом мають стати міжнародне та міжміське пасажирське сполучення. І лише через 3-4 роки, на думку Омеляна, у влади дійдуть руки до приміського сполучення.

У цьому контексті урядовець згадує про те, що Німеччина попередньо погодилася передати Україні свої вживані електрички. Володимир Омелян припускає, що їх віддадуть безкоштовно, тож українській стороні треба оцінити тільки обсяг витрат на адаптацію цього рухомого складу до українських умов.

Він припускає, що навіть вживані потяги, які мають усі зручності, кондиціонери та інтернет, будуть кращими ніж ті вагони, які забезпечують приміські перевезення нині.

Розпочати з реформування вантажних перевезень – це правильне рішення, таку думку висловив Радіо Свобода директор «Центру транспортних стратегій» Сергій Вовк. Утім, на його думку, залізниця вже є прибутковою, і найважливіше зараз – вкласти ці прибутки у розвиток.

Треба враховувати соціальне навантаження, яке залізниця має через перехресне субсидування пасажирських перевезень коштом вантажних

«Непотрібно нічого спеціально робити прибутковим. Вантажні перевезення «Укрзалізниці» є надприбутковими, більшості українських бізнесів така прибутковість і не снилася. Але треба враховувати соціальне навантаження, яке залізниця має через перехресне субсидування пасажирських перевезень коштом вантажних, через це підсумковий прибуток не є аж таким високим. Проте вільних коштів достатньо, щоби «Укрзалізниця» розпочала модернізацію своїх активів. Логіка почати з вантажного транспорту – правильно. Адже від того, скільки коштів вони генерують, залежить загальний фінансовий стан компанії», – стверджує експерт.

Головне, за його словами, це вкладати вільні кошти в оновлення локомотивів і вагонів, а не проїдати їх.

Зі свого боку, колишній заступник міністра інфрастуктури Володимир Шульмейстер вважає головною проблемою «Укрзалізниці» передовсім корупційні схеми, які не зміг зламати ні уряд, ні попередній менеджмент компанії на чолі з Войцехом Бальчуном.

Серед таких схем експерти виділяють, зокрема, занижені тарифи на вантажні перевезення для частини фінансово-промислових груп.