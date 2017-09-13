Силовики повідомили про викриття високопосадовця «Укрзалізниці» на хабарі у 300 тисяч доларів

Служба безпеки України повідомила про викриття на хабарі першого заступника начальника одного з департаментів ПАТ «Укрзалізниця».

«Правоохоронці встановили, що чиновник за «підтримки» нещодавнього топ-менеджменту «Укрзалізниці» вимагав триста тисяч доларів США за вирішення питання щодо призначення на керівну посаду в одній із філій товариства. Співробітники СБУ задокументували, що кандидатові було запропоновано передати як передоплату 70 тисяч американських доларів. Оперативники спецслужби затримали посадовця в одному з київських ресторанів під час отримання всієї суми першого «траншу». Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ред.). Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії», – мовиться в повідомленні.

Операцію провели співробітники Головного управління боротьби з корупцією спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, викриття чиновника відбулося за допомогою Департаменту безпеки «Укрзалізниці». «Нове керівництво товариства надає всебічну підтримку правоохоронцям у розслідуванні інших можливих епізодів протиправної діяльності затриманого», – заявили в СБУ.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, зі свого боку, повідомив, що затриманий «на гарячому при отриманні 70 000 доларів хабара» – перший заступник начальника департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця» Вахтанг Джакелі. За його словами, це громадянин Польщі, призначений попереднім керівництвом «Укрзалізниці», а хабар був за призначення на одну з керівних посад у ПАТ «Українська залізниця» громадянина України.

Тим часом заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк додав: «Про необхідність негайного звільнення цієї одіозної особи з лав ПАТ «УЗ» міністр Володимир Омелян наголошував неодноразово, а сьогодні ми всі побачили результати її «роботи»! Дякую керівництву СБУ за чітку і послідовну позицію на викорінення корупційних схем в «УЗ»!»

«Міністерство інфраструктури завжди сприяло і буде сприяти всім правоохоронцям у цьому напрямі і готове і надалі підтримувати антикорупційні ініціативи новопризначеного керівника ПАТ «УЗ» Євгена Кравцова!» – додав він.

У середині серпня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом посадовцям «Укрзалізниці» у зловживанні владою, через що Україна недоотримала понад 10 мільйонів доларів доходів (на момент інкримінованих подій – 97 мільйонів гривень). За повідомленням НАБУ, йдеться про колишнього заступника голови «Укрзалізниці», чинних директора одного з департаментів та заступника директора однієї з філій підприємства. Імен підозрюваних не назвали. Невдовзі суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів із носінням електронних браслетів.

9 серпня Кабінет міністрів України звільнив із посади голови правління компанії «Укрзалізниця» Войцеха Бальчуна, громадянина Польщі. Виконувачем обов’язків голови правління уряд призначив першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова. Як повідомляв тоді прем’єр-міністр Володимир Гройсман, Войцех Бальчун подав у відставку через особисті обставини. Сам Бальчун не назвав прямо причини відставки, заявивши лише, що робота на посаді голови правління компанії «Укрзалізниця» була «найскладнішою і найважливішою місією» в його бізнесовому житті, аде додавши, що щоденна критика його діяльності була «додатковою мотивацією» для відставки.

Того ж дня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що силовики розслідували на той час близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами компанії «Укрзалізниця». Вона також заявляла, що перед тим Бальчун, який подав заяву про відставку, «фактично самоусунувся від виконання своїх безпосередніх обов’язків, ефективне керівництво не здійснював, що негативно позначилося на діяльності товариства та стані законності на залізничному транспорті загалом». Вона також підтвердила, генпрокурор надсилав на ім’я прем’єр-міністра листа, в якому наголошував на неналежному виконанні правлінням «Укрзалізниці» покладених обов’язків.