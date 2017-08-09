Сарган: силовики розслідують близько 90 проваджень щодо зловживань на «Укрзалізниці»

Речниця генпрокурора Лариса Сарган заявляє, що силовики на сьогодні розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовим особами компанії «Укрзалізниця». Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Сарган не вказала, коли відкриті ці провадження і якого періоду стосуються.

Крім того, за словами речниці генпрокурора, голова правління компанії «Укрзалізниця» Войцех Балчун, який подав у відставку, тривалий час не перебував на робочу місці.

«Слідством встановлено, що від виконання своїх безпосередніх обов’язків Балчун фактично самоусунувся, ефективне керівництво не здійснював, що негативно позначилося на діяльності товариства та стані законності на залізничному транспорті загалом», – заявила вона.

Сарган також підтвердила, що минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко надіслав на ім’я прем'єр-міністра Володимира Гройсмана лист, в якому наголошував на неналежному виконанні правлінням «Укрзалізниці» покладених зобов’язань.

Минулого тижня видання «Українська правда» повідомило про нібито звернення Луценка до Гройсмана з проханням не подовжувати контракт з керівником «Укрзалізниці».

Сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Балчун подав у відставку через особисті обставини. Проте Балчун не повідомив причину відставки.

Останні кілька місяців обговорюється ймовірна відставка Балчуна. Проте у червні в «Укрзалізниці» повідомили, що контракт з Войцехом Балчуном формально продовжили до 9 червня 2019 року.