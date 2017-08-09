Керівник «Укрзалізниці» Балчун подав у відставку – Гройсман

Голова правління компанії «Укрзалізниця» Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Хочу висловити вдячність за проведену роботу Войцеху Бальчуну, який через особисті обставини змушений залишити посаду керівника «Укрзалізниці», – сказав прем’єр.

За словами Гройсмана, сьогодні уряд розгляне заяву Балчуна.

Останні кілька місяців обговорюється ймовірна відставка Балчуна. Проте у червні в «Укрзалізниці» повідомили, що контракт з Войцехом Балчуном формально продовжили до 9 червня 2019 року.

Минулого тижня видання «Українська правда» повідомило про нібито звернення генерального прокурора Юрія Луценка до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана не подовжувати контракт з керівником «Укрзалізниці». Тоді Балчун заявив, що продовжує працювати, відповідно до свого контракту з Кабінетом міністрів України.