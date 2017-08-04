Керівник «Укрзалізниці» Балчун про ймовірне звільнення: «я продовжую працювати»

Голова правління компанії «Укрзалізниця» Войцех Балчун продовжує працювати, відповідно до свого контракту з Кабінетом міністрів України. Про він це заявив, коментуючи повідомлення видання «Українська правда» щодо нібито звернення генерального прокурора Юрія Луценка до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана не подовжувати контракт з керівником «Укрзалізниці».

«Об’єктивно, мій договір з українським урядом досі діє, будь-яка зі сторін будь-якої миті може його розірвати, результати моєї роботи помітні. Згідно з законодавством України, поки що я продовжую працювати, моя праця може закінчитись тоді, коли буде ухвалене відповідне рішення», – заявив Балчун.

Раніше, 13 червня цього року, Генеральна прокуратура України провела обшук у будівлі «Укрзалізниці» у рамках розслідування справи щодо розкрадання великої суми коштів підприємства. Пізніше міністр транспорту та інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» повідомив, що він не планує звертатись до уряду з поданням на звільнення Балчуна. Він зазначив, що будь-які призначення або звільнення в «Укрзалізниці» мають відбуватися лише після обговорень за участю президента, прем'єр-міністра, експертів галузі, правління «Укрзалізниці», міністра інфраструктури і керівників правоохоронних органів.

Останні кілька місяців обговорюється ймовірна відставка Балчуна. Проте у червні в «Укрзалізниці» повідомили, що контракт з Войцехом Балчуном формально продовжили до 9 червня 2019 року.