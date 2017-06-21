Контракт з Балчуном формально продовжили до червня 2019 року – «Укрзалізниця»

Контракт з головою правління «Укрзалізниця» Войцехом Балчуном формально продовжили до 9 червня 2019 року.

Як повідомляє прес-служба компанії, якщо після завершення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений термін.

У компанії зауважують, що після закінчення 5 червня 2017 року строку контракту з Балчуном трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагала їх припинення, тому дія контракту вважається продовженою до 5 червня 2019 року.

Останні кілька місяців обговорюється ймовірна відстава Балчуна.

У квітні прем’єр Володимир Гройсман заявив, що рішення про доцільність продовження контракту з головою «Укрзалізниці» Балчуном буде ухвалене за підсумками його звіту про роботу за рік.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян критикував роботу Балчуна і заявляв, що за рік його перебування на посаді реформа транспортної системи «Укрзалізниці» зупинилась. Він припускав, що 7 червня на засіданні Кабмін вирішить питання про подальше перебування Балчуна на посаді голови «Укрзалізниці», проте тоді це питання не вирішили.