Балчун про роботу в «Укрзалізниці»: це була найскладніша місія в моєму бізнесовому житті

Войцех Балчун, який подав у відставку, заявляє, що робота на посаді голови правління компанії «Укрзалізниця» була «найскладнішою і найважливішою місією» в його бізнесовому житті.

«Від початку було відомо, що ця місія не триватиме вічно. Я розумів, що, у першу чергу, на мої плечі ляже тягар організації процесу керованості фірмою», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Балчун також зазначив, що щоденна критика його діяльності була «додатковою мотивацією».

«Краще про хороше, і тут маю сказати, що багато чим завдячую підтримці прем’єр-міністра Гройсмана, першого віце-прем’єра Кубіва, віце-прем’єра Кістіона, голови наглядової ради УЗ Кравцова», – додав він.

При цьому Балчун не назвав причину своєї відставки.

Сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Балчун подав у відставку через особисті обставини.

Останні кілька місяців обговорюється ймовірна відставка Балчуна. Проте у червні в «Укрзалізниці» повідомили, що контракт з Войцехом Балчуном формально продовжили до 9 червня 2019 року.