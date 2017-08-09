Омелян вітає рішення про звільнення керівника «Укрзалізниці» Балчуна

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вітає рішення уряду про звільнення голови правління компанії «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна.

«Я радий, що ми маємо факт звільнення Балчуна… були звернення Генпрокуратури, НАБУ, Нацполіції щодо порушень і зловживань в системі «Укрзалізниці» потягом останнього періоду. Я сподіваюся вони будуть завершенні і це буде добра пересторога наступному керівництву «Укрзалізниці», – сказав він журналістам після засідання уряду.

У заяві, яка оприлюднена на сайті Мінінфраструктури, Омелян називає звільнення Балчуна «правильним кроком».

«Звільнення Балчуна – правильний крок, хоча саме звільнення мало відбутися найпізніше в червні цього року за підсумками відповідного звіту в уряді. Хотів би підкреслити, що питання зміни вищого керівництва «Укрзалізниці» порушувалось мною протягом останніх 10 місяців, і нарешті це сталося», – заявив міністр.

Сьогодні Кабмін звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління компанії «Укрзалізниця». За словами прем’єра Володимира Гройсмана, Балчун подав у відставку через особисті обставини, проте Балчун не повідомив причину відставки.

Після повідомлення про відставку Балчуна речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що силовики на сьогодні розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовим особами компанії «Укрзалізниця». При цьому Сарган не вказала, коли відкриті ці провадження і якого періоду стосуються.

Останні кілька місяців обговорювалася ймовірна відставка Балчуна. Проте у червні в «Укрзалізниці» повідомили, що контракт з Войцехом Балчуном формально продовжили до 9 червня 2019 року.