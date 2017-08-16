НАБУ і САП підозрюють трьох посадовців «Укрзалізниці» у зловживанні владою на 10 мільйонів доларів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупціна прокуратура повідомили про підозру трьом посадовцям «Укрзалізниці» у зловживанні владою, через що Україна недоотримала понад 10 мільйонів доларів доходів (на момент інкримінованих подій – 97 мільйонів гривень). Про це НАБУ повідомляє на своєму сайті.

За інформацією відомства, йдеться про колишнього заступника голови «Укрзалізниці», чинних директора одного з департаментів та заступника директора однієї з філій підприємства. Імен підозрюваних не називають.

«За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані, використовуючи своє службове становище та будучи членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України – колегіального органу «Укрзалізниці», уповноваженого на встановлення пільгових тарифних ставок на здійснення вантажних залізничних перевезень – застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторських організацій пільгові тарифні ставки на вантажні перевезення. Тобто посадовці визначили, що тарифи будуть пільговими, якщо перевізники виконають гарантовані обсяги перевезень. Перевізники умову не виконали, але пільга все одно була надана», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у НАБУ, наразі вирішується питання запобіжного заходу підозрюваним.

Раніше очільник бюро Артем Ситник зазначав, що зловживання в «Укрзалізниці» досліджує цілий відділ НАБУ, тому що «ситуація дуже погана».

Кабінет міністрів України звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління компанії «Укрзалізниця» 9 серпня.Виконувачем обов’язки голови правління уряд призначив першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.