Радіо Свобода Daily: Войцех Балчун пішов, Павло Станчак прийшов

Де реформи «Укрзалізниці»?

Поляк Войцех Балчун, який очолював ПАТ «Укрзалізниця», подав у відставку і був одразу звільнений з посади. Міністр інфраструктури Володимир Омелян привітав таке рішення уряду, посилаючись на порушення і зловживання всередині «Укрзалізниці», які, за його словами, і досі тривають у компанії. Сам Балчун назвав досвід управління «Укрзалізницею» найважливішою бізнес-місією свого життя. У соцмережах одразу почали іронічно обговорювати відставку і радять прем’єр-міністру Володимиру Гройсману більше не наймати рокерів в «Укрзалізницю».

Тим часом ще один поляк Павло Станчак готується розпочати роботу в «Укртрансгазі». Більшість експертів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, критично оцінюють призначення директором стратегічно важливого підприємства іноземця, хоча визнають, що воно могло мати політичні мотиви. Чи стане Станчак ефективнішим, ніж Балчун, можна дізнатись, клікнувши на лінк.

Де «Стіна»?

Розтрата, привласнення й нецільове використання бюджетних грошей. У цьому підозрюють сімох осіб, які мають стосунок до реалізації проекту «Стіна» на кордоні з Росією. Серед затриманих – працівники Держприкордонслужби та керівники підрядних організацій. Слідство розглядає кілька епізодів. За одним із них, замість «Стіни» гроші пустили на реконструкцію гуртожитку та будівництво Будинку офіцерів. За іншим – гроші нібито розікрали, будуючи фортифікації з порушенням норм. Тож для чого будують «Стіну»? Відповіді ми шукали у передачі «Ваша Свобода».

Де секретна флешка?

В офісі «Страна.ua» та в оселях кількох журналістів цього інтернет-видання Служба безпеки України провела нові обшуки. Правоохоронці заявляють, що слідчі дії відбувались законно і за рішенням суду. А головною метою було виявити матеріали, які становлять державну таємницю. Про таємну флешку «Страна.ua» із буцімто інформацією державного значення заговорили ще після червневих обшуків в офісі видання. За даними СБУ, частина документів із флеш-накопичувача, вилученого в головного редактора Ігоря Гужви, містилась на комп’ютері Міністерства оборони. Після цього Печерський суд дав силовикам доступ до того пристрою відомства. Чи знайшли її цього разу, читайте за посиланням.

Лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко вирішив не називати свій проект «Малоросією», бо «воно викликає у багатьох відторгнення»

Уряд скасував внесення даних про місце перебування до довідки переселенця

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації пропонує запровадити реєстрацію всіх мобільних абонентів в Україні. Продаж SIM-карток має здійснюватися тільки на основі письмової угоди між оператором і споживачем.

Де «супермарафонець»?

1100 кілометрів та 4 країни проїхав за 11 днів на своєму хенд-байку Дмитро Васільцов із Шостки, що на Сумщині. Через травму хребта у 2005 році у Дмитра відмовили ноги. Утім, чоловік не опустив рук. Тепер на його рахунку 27 пройдених марафонів, 3 рекорди, десятки кубків та більше ніж сотня медалей. Це вже другий супермарафон в ім’я дружби та миру, яким спортсмен доводить, що, незважаючи на життєві обставини, маючи лише бажання та жагу до життя – все стає можливим.

Для Вас також немає неможливого! Ми впевнені у цьому

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