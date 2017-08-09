САП: сьогодні 7 затриманим у справі про розкрадання коштів проекту «Стіна» оголосять підозру

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що сьогодні семи затриманим у рамках справи про розкрадання коштів проекту «Стіна» оголосять про підозру.

Холодницький зазначив, що прокуратура в суді буде наполягати на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Ми будемо наполягати на триманні під вартою з внесенням застави. Сума застави по кожному буде визначатись в рамках слідства. Максимальна сума застави на усіх – 16 мільйонів гривень, щоб компенсувати збитки, які були завдані», – сказав він.

Крім того, керівник САП уточнив, що за результатами обшуків були затримані не шість, а сім осіб.

«Олександр Тимонюк, начальник управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення адміністрації Держприкордонслужби, Володимир Целко, колишній начальник першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ, В’ячеслав Майданович, офіцер виробничо-технічного відділення, який здійснював технічний нагляд і мав контролювати, а також затримані директори фірм – це директор ТОВ «Будцентр Витязь», який здійснював роботи, Олександр Кашуба, директор ТОВ «Агентство захисту інформації», Сергій Значко, колишній заступник керівника ДП «Чернігівський облавтодор», і один з посередників, який виступав координатором між суб’єктами господарювання, які ці роботи частково вели, частково не вели», – сказав Холодницький.

Керівник САП розповів, що розслідуються кілька епізодів – «гроші, які були виділені на безпосередньо на будівництво укріплень і різних фортифікаційних споруд, використали на реконструкцію колишнього гуртожитку і будівництво будинку офіцерів у Харкові».

Ще один епізод, за словами Холодницького, це розтрата представниками Держприкордонслужби коштів, які мали використовуватися набудівництво доріг, будівництво «Стіни» і інших інфраструктурних об’єктів.

«Натомість частина коштів була використана за нецільовим призначенням, інша частина була розкрадена», – сказав він.

Напередодні у Національному антикорупційному бюро України повідомили про затримання шести людей у рамках розслідування розкрадання коштів проекту «Стіна», серед затриманих є службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників.

У березні 2016 року бюро розпочало кримінальне провадження за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна» детективи НАБУ здійснюють від березня 2016 року. За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що зверху буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.