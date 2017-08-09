Проект «Стіна» потрібен Україні – Держприкордонслужба

Розтрата, привласнення та нецільове використання бюджетних грошей. В цьому підозрюють сімох осіб, які мають стосунок до реалізації проекту «Стіна» на кордоні з Росією в Харківській області. Серед затриманих працівники Держприкордонслужби та керівники підрядних організацій. Слідство розглядає кілька епізодів, за одним з них замість «Стіни», гроші пустили на реконструкцію гуртожитку та будівництво будинку офіцерів, за іншим епізодом – кошти нібито розікрали, будуючи фортифікації з порушенням норм. Проект «Стіна»: захист держави чи розкрадання грошей? На цю тему у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Семен Семенченко та помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.