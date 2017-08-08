НАБУ: затримали 6 людей у рамках розслідування розкрадання коштів проекту «Стіна»

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про затримання шести людей у рамках розслідування розкрадання коштів проекту «Стіна».

Як повідомляє прес-служби бюро, серед затриманих є службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників.

Їх наразі доправляють до НАБУ в Києві для вручення письмових повідомлень про підозру, додають у бюро.

У НАБУ також повідомляють про проведення обшуків у Києві, Київській області, Чернігові і Харкові.

У березні 2016 року бюро розпочало кримінальне провадження за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна» детективи НАБУ здійснюють від березня 2016 року. За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень.

У НАБУ зауважують, що детективи ініціювали низку судових експертиз, безпосередньо виїжджали на кордон, із залученням експертів здійснювали огляд ділянок з метою об’єктивної оцінки фактичного обсягу виконаних робіт і зіставлення їх з даними, які містяться в актах прийому-передачі виконаних робіт.

Крім того, у липні цього року у Генпрокуратурі України заявили про розкрадання близько 100 мільйонів гривень у ході реалізації проекту «Стіна». За даними ГПУ, протягом 2016-2017 років внаслідок діяльності представників ДПСУ і суб’єктів господарської діяльності приватного сектору під час облаштування кордону «шляхом придбання на користь державного органу товарів, робіт та послуг, здійснено розтрату й привласнення бюджетних коштів у сумі понад 100 мільйонів гривень».

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що зверху буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.