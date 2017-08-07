У Держприкордонслужбі планують витратити на проект «Стіна» в 2017 році 500 мільйонів гривень

У Державній прикордонній службі України розраховують витратити на проект «Стіна» в 2017 році близько 500 мільйонів гривень. Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив глава відомства Петро Цигикал.

«На сьогоднішній день за 2015-2016 роки ми отримали 600 мільйонів гривень, це близько 15% від загальної потреби. Планом передбачалося виділення на цей період вже 2,194 мільярда гривень. У 2017 році на проект виділили 200 мільйонів гривень, плюс зміни в бюджет додали ще 300 мільйонів гривень. Загалом, ми очікуємо в цьому році 500 мільйонів гривень, що становить 55% від коштів, необхідних тільки на цей рік», – сказав він.

За його словами, є істотне недофінансування цього проекту, відповідно, сповільнюється і проведення робіт на місці.

«Якщо говорити про те, що вже зроблено, то облаштовано 274,6 км протитанкових ровів, 47,1 км контрольно-слідових смуг, 84 км огороджень, 179,9 км рокадних доріг», – сказав Цигикал.

Він нагадав, що, згідно з проектом, мова йде про кордон з Росією в Харківській, Чернігівській та Луганській областях. За словами глави Держприкордонслужби, до кінця поточного року планується завершити роботи в Харківській області.

5 вересня 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри. Зверху буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

У липні цього року у Генпрокуратурі України заявили про розкрадання близько 100 мільйонів гривень у ході реалізації проекту «Стіна». За даними ГПУ, протягом 2016-2017 років внаслідок діяльності представників ДПСУ і суб’єктів господарської діяльності приватного сектору під час облаштування кордону «шляхом придбання на користь державного органу товарів, робіт та послуг, здійснено розтрату і привласнення бюджетних коштів в сумі понад 100 мільйонів гривень». Розслідування цих обставин триває.