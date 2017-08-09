Призначення іноземця дозволить «Нафтогазу» контролювати фінансові потоки «Укртрансгазу» – експерт

Поки новопризначений очільник «Укртрансгазу», польський фахівець Павло Станчак розбиратиметься в тонкощах української газотранспортної системи, НАК «Нафтогаз» зможе й надалі безперешкодно контролювати фінансові потоки, переконаний директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський. Більшість експертів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, критично оцінюють призначення директором стратегічно важливого підприємства іноземця, хоча визнають, що воно могло мати політичні мотиви.

Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар на своїй сторінці у Facebook розкритикував призначення Павла Станчака, посилаючись на те, що в українській газонтранспортній сфері достатньо кадрів, здатних краще себе показати на цій посаді.

«Зберіть Марчука, Химка, Беккера, Розгонюка, Панасюка – це сплав знань і досвіду по нашій ГТС, який ігнорується «єврореформаторами». Це ті, хто провів Україну через газову кризу 2009 року і втер носа усім – і росіянам, і європейцям, реверсувавши ГТС. Саме після цього українського know how в ЄС стали запроваджувати реверсні схеми», – написав Гончар.

В ефірі Радіо Свобода Гончар згадав про газову кризу 2009 року, коли українські фахівці першими реалізували реверсування газотранспортної системи на практиці. «Те, що протягом короткого часу це вдалося зробити, заслуга не якихось європейських консультантів, а українських фахівців», – наголошує він.

Певно, мали на увазі таким чином врегулювати внутрішньокорпоративний конфлікт – мовляв, ні на чию користь не пристаємо, а візьмемо когось з-за меж України. Але для даного випадку це недостатній аргумент

Гончар схильний припускати, що таке рішення могло бути, скоріше, дипломатичним: «Певно, мали на увазі таким чином врегулювати внутрішньокорпоративний конфлікт – мовляв, ні на чию користь не пристаємо, а візьмемо когось з-за меж України. Але для даного випадку це недостатній аргумент. Повинен бути грамотний технічний фахівець на цій позиції» – переконаний він. Як альтернативу експерт пропонує призначити Станчака одним із заступників голови ГТС, який відповідав би за реформування системи.

Контроль над фінансами

«Нафтогаз» хоче лишити за собою функцію контролю за фінансовими потоками якомога довше

Натомість директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський не бачить у цьому призначенні ознак корпоративного конфлікту – скоріше, корупційну мотивацію. «НАК «Нафтогаз» хоче лишити за собою функцію контролю за фінансовими потоками якомога довше, – вважає він. – Призначення пана Станчака призведе до того, що, поки Станчак буде входити в курс справи, він не буде заважати керівникам «Нафтогазу» спокійно рулити фінансовими потоками».

«Укртрансгаз» – це об'єкт, який носить не лише загальнодержавне, а й загальноєвропейське значення

Землянський наводить приклад Войцеха Бальчуна, який понад рік тому був призначений головою «Укрзалізниці». «Це призвело до, по-перше, внутрішнього конфлікту в Кабінеті міністрів, по-друге, жодним чином не повпливало на зміну корупційної складової в «Укрзалізниці», – нагадує він. – Боюсь, що тут все буде гірше, тому що «Укртрансгаз» – це об'єкт, який носить не лише загальнодержавне, а й загальноєвропейське значення».

За висновком Землянського, рішення керівництва «Нафтогазу» геть непродумане з точки зору державних інтересів, але цілком зрозуміле з точки зору контролю над фінансами «Укртрансгазу».

На стратегічному значенні відомства, який очолюватиме Павел Станчак, наголошує і колишній заступник міністра енергетики Вадим Улида.

Таким підприємством має керувати громадянин України і нести відповідальність. Бо дуже великою є ціна можливої похибки

«Таким підприємством має керувати громадянин України і нести відповідальність. Бо дуже великою є ціна можливої похибки», – аргументує він свою позицію, а також зауважує, що сам процес реформування галузі затягнутий: «Прийняття відповідного статуту, проведення конкурсу на посаду – це можна зробити за кілька місяців і почати працювати. Чому в Україні розтягуються на роки ці всі реформи і такими скандалами супроводжуються – я не можу цього пояснити з точки зору здорової логіки».

Політик чи технар?

Водночас керівник програм «Діксі Груп» Роман Ніцович не поділяє побоювань колег. Він припускає, що призначення польського фахівця має сенс з точки зору проведення реформ у газотранспортному секторі.

В директора «Укртрансгазу» завжди був технічний заступник, який гарантуватиме певну інституційну сталість

«Призначення директора «Укртрансгазу» – це, зрозуміло, політичне питання. Щодо технічної частини, то в директора «Укртрансгазу» завжди був технічний заступник, який гарантуватиме певну інституційну сталість», – зазначає він.

За умови наявності заступника, відповідального за технічну частину, вважає Ніцович, призначення іноземця – цілком прийнятне рішення. Однак Михайло Гончар із цим міркуванням не погоджується: на його думку, очільник газотранспортного підприємства – не політична посада, вона вимагає, в першу чергу, технічних знань.

Це управління технічною системою. Цього не можуть зрозуміти реформатори. Там практично не залишилось людей, які були б управлінцями і технарями по своїй суті

«Це посада управлінська за суттю, але це управління технічною системою. Цього не можуть зрозуміти реформатори, серед яких сидять правники, економісти, інвестиційні консультанти і так далі. Там практично не залишилось людей, які були б управлінцями і технарями по своїй суті», – нарікає він.

При цьому Павлу Станчаку, за оцінками експерта, знадобиться щонайменше три роки на вивчення української газотранспортної системи на рівні, достатньому для того, щоб нею управляти.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі