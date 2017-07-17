ЄС допоможе Україні визначити ефективну модель використання її сховищ газу – «Нафтогаз»

Україна і Європейський союз почали проект комплексного вивчення українських підземних сховищ газу, що допоможе визначити найбільш ефективну модель використання сховищ, повідомляє «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням компанії від 17 липня, установче засідання щодо проекту відбулося минулого тижня, у ньому взяли участь представники «Нафтогазу», «Укртрансгазу», Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Секретаріату Енергетичного співтовариства, «Магістральних газопроводів України» і міжнародні консультанти, відібрані ЄС.

«Реалізовувати проект буде консорціум, до якого входять один зі світових лідерів з управлінського консалтингу, французький оператор ПСГ (Storengy) і міжнародна юридична фірма (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang). Проект фінансується Європейським Союзом і спрямований на розробку сталого економічного підходу до використання українських підземних сховищ газу в контексті європейського та українського енергетичного ринку», – йдеться в повідомленні.

Дослідження передбачає прогнозування попиту на послуги зі зберігання газу на наступні 20 років і вивчення можливостей України на ринку ПСГ. На основі отриманих результатів планують розробити кілька стратегічних сценаріїв оптимального використання українських сховищ газу.

«Нафтогаз України» володіє 100% акцій «Укртрансгазу», який управляє найбільшими ПСГ у Європі загальною потужністю 31 мільярд кубометрів.

За даними «Нафтогазу», протягом останніх років використовувалося близько 50% цієї потужності.