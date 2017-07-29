Україна збільшила запаси газу у сховищах до 13 мільярдів кубів – радник Міненерго

Україна збільшила запаси газу у підземних газосховищах до 13 мільярдів кубів, повідомив радник Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

За його словами, даний об’єм накопичень на п’яту частину перевищує минулорічний, що свідчить про кращу готовність до наступного опалювального сезону.

«Перезимуємо. Сьогодні ранком запаси газу в сховищах перетнули позначку – 13 мільярдів, це на 20% більше ніж торік», – написав Білявський у Facebook.

Затверджений Кабінетом Міністрів план заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2017/2018 років передбачає, що Україна до 1 листопада 2017 року має накопичити у підземних газосховищах 17 мільярдів кубічних метрів газу.

Як повідомлялось раніше, загалом цього року «Укртрансгаз» спрямував до підземних газосховищ понад 4 мільярди 100 мільйонів кубометрів газу, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомили в компанії, що на 100 відсотків належить «Нафтогазові України».

17 липня «Нафтогаз України» повідомив про початок спільного з ЄС проекту комплексного вивчення українських підземних сховищ газу, що допоможе визначити найбільш ефективну модель використання газових сховищ.

«Нафтогаз України» володіє 100% акцій «Укртрансгазу», який, у свою чергу, управляє найбільшими ПСГ у Європі загальною потужністю 31 мільярд кубометрів.

За даними «Нафтогазу», протягом останніх років використовувалося близько 50% цієї потужності.