Міненерговугілля: ціна на газ для населення у нинішньому опалювальному сезоні не зміниться

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявляють, що ціна на газ для населення у нинішньому опалювальному сезоні не зміниться.

Як заявив заступник міністра енергетики Ігор Прокопів, з 1 квітня до 1 жовтня 2017 року ціна природного газу на рівні імпортного паритету склала 5 223,06 гривень за 1000 кубічних метрів, що на 281,06 гривень або 5,69% більше від нинішньої ціни.

«Жодних передумов для підвищення тарифів на газ немає. Тому мій прогноз: ціна на газ для населення у нинішньому опалювальному сезоні не зміниться», – сказав Прокопів.

Наразі в Україні встановлена єдина ціна на газ для населення і підприємств теплокомуненерго – 6,8 тисячі гривень за тисячу кубометрів.