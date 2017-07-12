«Укртрансгаз» збільшив запас газу у сховищах до 12 мільярдів кубометрів: «закачуємо, аж гай шумить»

Оператор української газотранспортної мережі «Укртрансгаз» повідомив, що станом на ранок середи обсяг природного газу в підземних газосховищах України склав 12 мільярдів кубометрів. Це на 22 відсотки більше, ніж торік, повідомили у пресовій службі компанії.

При цьому у травні-червні середній місячний режим заповнення ПСГ газом склав близько 1 мільярда 550 мільйонів кубометрів, аналогічний високий темп наповнення ПСГ зберігся і в першій декаді липня. «Закачуємо, аж гай шумить», – прокоментувала компанія ці дані в соцмережах.

За такого режиму «Укртрансгаз» зможе накопичити 15,6–17 мільярдів кубометрів природного газу у сховищах до початку опалювального сезону 2017–2018 років, хоча наразі точну цифру важко спрогнозувати, сказав Мирослав Химко, тимчасовий виконувач обов’язків президента «Укртрансгазу».

Загалом цього року «Укртрансгаз» спрямував до підземних газосховищ 4 мільярди 100 мільйонів кубометрів газу, що в 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомили в компанії, що на 100 відсотків належить «Нафтогазові України».

Компанія «Укртрансгаз», серед іншого, забезпечує транспортування природного газу споживачам України, транзит природного газу через територію України до країн Європи, зберігання природного газу в підземних сховищах.

У Росії, в якої Україна перестала купувати газ, останніми роками постійно твердять, що Україна заповнює свої газосховища надто малою кількістю газу, і щозими лякають, що Україні забракне газу і вона почне «красти» транзитний газ, призначений для Європи. Насправді так не сталося жодного разу.