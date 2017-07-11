Росія бачить саботаж газових проектів у Європі з політичних причин – Новак

Росія бачить саботаж спорудження газопроводу «Північний потік-2» та інших своїх енергетичних проектів у Європі, заявив 10 липня на Всесвітньому нафтовому конгресі в Стамбулі російський міністр енергетики Олександр Новак.

«Останнім часом ми часто стикалися зі штучними обмеженнями на розвиток інфраструктури, штучною перевагою для деяких джерел енергії та постачальників. Ми бачимо відкритий саботаж інфраструктурних проектів, які є економічно обґрунтованими та привабливими для споживачів, як, наприклад, «Північний потік-2», – твердить Новак.

Проект спорудження додаткової гілки постачання російського газу до Німеччини по дну Балтійського моря був схвалений у Берліні, але зустрів опір з боку Польщі та інших країн-членів ЄС, стурбованих залежністю від російської енергетики.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня запропонував східноєвропейським державам зріджений газ зі Сполучених Штатів, заявивши, що це надійніше джерело енергії, ніж Росія.

Новак вважає, що «політичні міркування» є своєрідним «протекціонізмом», який порушує світові правила торгівлі. Віе також назвав Росію «гарантом енергетичної безпеки».