Наглядова рада НАК «Нафтогаз» затвердила кандидатуру польського експерта Павла Станчака на посаду голови «Укртрангазу», повідомляється на сайті компанії.

За даними компанії, у Польщі Павел Станчак працював у галузі транспортування та розподілення газу вже більше 25 років.

«У 2003-2004 роках у PGNiG відповідав за відокремлення функції оператора газотранспортної системи та утворення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System S.A. Він продовжував працювати на посаді технічного директора – члена правління Gaz-System до 2008 року, де відповідав за розробку та виконання інвестиційних планів, поточну технічну підтримку газотранспортної системи, координацію процесів отримання дозволів та ліцензій з відповідними державними регуляторами та органами. Зараз пан Станчак працює технічним директором – членом правління PGNiG Technologie S.A. та відповідає за проектування та будівництво нових газопроводів», – зазначають в «Нафтогазі».

Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» створене розпорядженням Кабінету міністрів у 2012-му році як дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» та правонаступниця ДК «Укртрансгаз». Серед завдань компанії – транспортування природного газу до українських споживачів, транзит через територію України, обслуговування магістральних газопроводів та газосховищ.