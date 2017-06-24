У Києві почали відновлювати постачання газу на ТЕЦ-6, гаряча вода має бути з понеділка – КМДА

У Києві почали відновлювати газопостачання на Теплоелектроцентраль № 6, що забезпечує гарячим водопостачанням житлові масиви Троєщини, частини Оболоні та Подолу, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Після того, як раніше в суботу «Укртрансгаз» зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6, запроваджені раніше через несплату за послуги транспортування газу, очікується, що розгортання технологічних процесів займе 2–3 доби, а постачання гарячої води почнеться з понеділка, 26 червня, мовиться в повідомленні.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, між «Укртрансгазом», що є дочірнім підприємством «Нафтогазу України», та ПАТ «Київенерго» досягнено домовленості щодо погашення заборгованості за транспортування природного газу. «Київенерго» за рахунок отриманих кредитних коштів від ДП «Енергоринок» почало оплату боргу: підприємство здійснило першу оплату боргу за транспортування природного газу в розмірі 20 мільйонів гривень. Залишок боргу, 41 мільйон гривень, «Київенерго» взяло на себе зобов’язання погасити відповідно до графіку. «Місто гарантує забезпечити контроль за виконанням із боку «Київенерго» взятих зобов’язань», – заявив Пантелеєв.

Раніше в суботу оператор газотранспортної мережі України «Укртрансгаз» зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6 у Києві, які були запроваджені раніше через систематичну несплату за послуги транспортування газу та накопичення боргів, але вимагає виплатити заборгованість до 30 червня, повідомив «Нафтогаз України», що є 100-відсотковим власником «Укртрансгазу».

Як мовилося в повідомленні, наразі філія управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» здійснила всі необхідні підготовчі роботи для відновлення транспортування природного газу для потреб ТЕЦ-6 у повному обсязі і очікує підтвердження від ПАТ «Київгаз» та споживача про готовність приймати природний газ.

«Нафтогаз» розуміє, що кияни стали заручниками нездатності «Київенерго» погашати свої боргові зобов’язання. Як соціально відповідальна компанія, «Нафтогаз» підтримав зняття обмежень на транспортування газу до ТЕЦ «Київенерго», незважаючи на суттєві ризики неповернення заборгованості», – мовиться в повідомленні.

Якщо ж зобов’язання «Київенерго» щодо виплати заборгованості перед «Укртрансгазом» у сумі 41 мільйон гривень до 30 червня не будуть виконані, газопостачання до ТЕЦ «Київенерго» може бути знову обмежене, попередили в «Нафтогазі».

«Зважаючи на негативні соціальні наслідки обмеження подачі газу на зазначену ТЕЦ та прагнучи не допустити розбалансу в енергосистемі Києва та області, «Укртрансгаз» погодився поновити газопостачання, хоча із 61 мільйона гривень боргу за транспортування газу для виробництва електроенергії на даний момент до «Укртрансгазу» надійшло лише 20 мільйонів гривень. Загальна заборгованість ПАТ «Київенерго» перед «Укртрансгазом» за послуги транспортування становить близько 330 мільйонів гривень. Це майже половина заборгованості всіх виробників теплової енергії України перед «Укртрансгазом», – мовилося в повідомленні.

Компанія нагадала, що 23 червня Київська міська держадміністрація надіслала до «Укртрансгазу» листа, яким гарантувала контроль за виконанням «Київенерго» у строк до 30 червня своїх зобов’язань щодо погашення заборгованості перед «Укртрансгазом».

Крім того, в «Нафтогазі України» нагадали, що «Київенерго» також заборгувало самому «Нафтогазові» ще близько 4,3 мільярда гривень за вже поставлений газ і є найбільшим боржником компанії.

«Укртрансгаз» припинив постачання газу на ТЕЦ-6 у Києві через значну заборгованість підприємства «Київенерго». Там, зі свого боку, ще раніше заявляли про борги за тепло і гарячу воду з боку населення і державного бюджету щодо компенсації пільг та субсидій.

Київська міська рада вирішила припинити угоду з енергопостачальною компанією «Київенерго» після закінчення опалювального сезону 2017/2018 років.