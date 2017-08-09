«Балчун додому хоч на «Інтерсіті» Київ-Перемишль поїде?» – реакція соцмереж на відставку

Валентина Семеніхіна

Поляк Войцех Балчун, який очолював ПАТ «Укрзалізниця», 9 серпня подав у відставку і був одразу звільнений з посади. Міністр інфраструктури Володимир Омелян привітав таке рішення уряду, посилаючись на порушення і зловживання всередині «Укрзалізниці», які, за його словами, і досі тривають в компанії. Раніше повідомлялося, що контракт із Балчуном буде продовжено до 2019 року. В соцмережах почали іронічно обговорювати відставку і радять прем’єр-міністру Володимиру Гройсману більше не наймати рокерів в «Укрзалізницю».

Войцех Балчун назвав досвід управління «Укрзалізницею» найважливішою бізнес-місією свого життя, перелічив позитивні зміни, які відбулись за його керівництва. Він також визнав, що не сподівався на тривале перебування на посаді:

Гройсман подякував екс-керівнику «Укрзалізниці» і вказав, що саме особисті обставини Балчуна стали причиною відставки :

Прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган написала, що для Балчуна «гастролі завершено» і нагадала про численні кримінальні провадження та нещодавні обшуки в «Укрзалізниці»:

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у фейсбуці, не вказуючи на сам факт відставки Балчуна, написав, що збирається випити вечором келих шампанського:

Новина про відставку здивувала багатьох:

Журналіст Сергій Руденко порівняв відставку поляка Балчуна із нещодавнім позбавленням громадянства Саакашвілі:

Журналіст Сергій Костеж згадав схожу відставку екс-міністра охорони здоров’я Сергія Квіташвілі:

Порівняння із Саакашвілі в соцмережах не поодиноке:

Користувачі соцмереж також переймаються, як вплине відставка Войцеха Балчуна на імідж України:

Балчуна називають «повільним реформатором», який «не витримав темп реформ» :

Тим часом соцмережі проводжають екс-керівника іронічними коментарями:

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Не обійшлося без провідниці Вєрки :

Дехто пропонує нове керівництво:

Гройсману радять більше не наймати рокерів в «Укрзалізницю»:

Головне питання: хто буде новим очільником «Укрзалізниці»?

Голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник повідомляє, що конкурс на вакантну посаду вже оголошено: