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09 Серпень 2017, Київ 13:55
Новини | Події

Уряд звільнив Балчуна з посади голови правління «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів України звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління компанії «Укрзалізниця».

Виконувачем обов’язки голови правління уряд призначив першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив,що Балчун подав у відставку через особисті обставини. Проте Балчун не повідомив причину відставки.

Останні кілька місяців обговорюється ймовірна відставка Балчуна. Проте у червні в «Укрзалізниці» повідомили, що контракт з Войцехом Балчуном формально продовжили до 9 червня 2019 року.

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