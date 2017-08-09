В Україні хочуть запровадити обов’язкову реєстрацію всіх мобільних абонентів

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації оприлюднила законопроект, яким пропонує запровадити реєстрацію всіх мобільних абонентів в Україні. Згідно з документом, продаж SIM-карток має здійснюватися тільки на основі письмової угоди між оператором і споживачем.

«Знеособлений обіг ідентифікаційних телекомунікаційних карток на ринку, а також відсутність реєстрації кінцевого обладнання за міжнародним ідентифікатором унеможливлюють процедуру ідентифікації споживачів послуг та обладнання при проведенні правоохоронними органами заходів щодо запобігання та розкриття правопорушень, а також заходів із забезпечення національної безпеки в умовах кібернетичних загроз, які поширюються останнім часом», – йдеться на сайті відомства.

Пропозиції і зауваження до законопроекту Держспецзв'язку та Державна регуляторна служба очікують до 19 серпня.

15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, що передбачає застосування нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Це рішення стосується зокрема сервісу «Яндекс», соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники», сайту Mail.Ru Group, антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.

Згідно з указом, інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати доступ до цих інтернет-ресурсів.

Це рішення викликало суперечливу реакцію. Зокрема, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що слід скасувати заборону, а також вжити заходb щодо захисту свободи слова й інформації в Україні. Натомість у НАТО погодилися з позицією Києва, що блокування російських інтернет-ресурсів в Україні є питанням безпеки, а не свободи слова.

Водночас голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко заявив, що здійснення блокування російських сайтів, що потрапили під санкції, українськими провайдерами наразі неможливе технічно. За його словами, для реалізації блокування провайдерам може знадобитися час і значні кошти на переоснащення обладнання та зміну топології мережі.

Між тим, голова СБУ Василь Грицак заявив, що триває розробка механізму блокування російських сайтів.

Наразі на сайті Верховної Ради зареєстровані законопроекти, зокрема, 6676 та 6688, які пропонують дозволити силовикам блокування сайтів без рішення суду. Перший проект був, однак, відкликаний, хоча його і досі можна знайти на сайті Верховної Ради.

Міністерство інформаційної політики України опублікувало свій перелік сайтів, які пропонує заборонити на території України. Всього у списку нараховується 20 сайтів, зокрема news-front.info, rusvesna.su, antifashist.com, antimaydan.info. Наразі доступ до згаданих ресурсів в Україні вільний.

Сьогодні ідентифікація користувачів мобільного зв’язку діє, зокрема, в Росії. Окрім того, 21 липня російська Держдума ухвалила закони про регулювання роботи месенджерів і про заборону засобів обходу блокування сайтів.

Закон про месенджери зобов’язує адміністрацію сервісів встановлювати особу користувачів (за номером телефону), а також обмежувати передачу повідомлень за процедурою, яку визначить уряд. У Держдумі заявляли, що користувачів відключатимуть від месенджерів за рішенням суду.

Закон про заборону засобів обходу блокувань передбачає блокування так званих «анонімайзерів» і VPN-сервісів, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів «Роскомнагляду». Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ і поліція Росії. В разі схвалення Радою федерації і президентом Росії закон має набрати чинності з 1 листопада 2017 року.