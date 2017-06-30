Telegram випустив оновлення для обходу блокування

Месенджер Telegram випустив оновлення для мобільних пристроїв, яке має назву «Свобода слова». У новій версії месенджера з’явилася можливість ділитися з друзями і передплатниками каналів налаштуваннями проксі-серверів.

Засновник месенджера Павло Дуров повідомив на своїй сторінці «ВКонтакте», що оновлення дозволить боротися з можливими блокуваннями не лише у Росії, але й в інших країнах.

Раніше «Роскомнадзор» пригрозив Telegram блокуванням, якщо той не буде зареєстрований згідно з російським законодавством.

Павло Дуров заявив про свою згоду на використання «Роскомнадзором» реєстраційних даних компанії. При цьому він зазначив, що попри реєстрацію, Telegram не переноситиме даних користувачів у Росію і не надаватиме спецслужбам ключі шифрування.