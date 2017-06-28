Росія: Telegram зареєструють розповсюджувачем інформації

У «Роскомнадзорі» заявляють, що месенджер Telegram надав всі необхідні дані для реєстрації в якості розповсюджувача інформації і найближчим часом буде внесений до відповідного реєстру.

«Таким чином Telegram почав працювати у правовому полі Російської Федерації», – заявив голова «Роскомнадзору» Олександр Жаров, додавши, що всі компанії, які працюють у російській юрисдикції, зобов’язані виконувати законодавство.

Засновник Telegram Павло Дуров раніше заявив, що не проти реєстрації месенджера у Росії, оскільки «Роскомнадзор» не зажадав від нього надання доступу до особистого листування користувачів. Дуров зазначив, що попри реєстрацію Telegram не виконуватиме вимог пакету так званих «антитерористичних законів», зокрема, не переноситиме дані користувачів у Росію і не надаватиме спецслужбам ключі шифрування.

Минулого тижня «Роскомнадзор» пригрозив месенджеру Telegram швидким блокуванням.