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23 Червень 2017, Київ 20:58
Новини | Міжнародні

Росія: творець Telegram відкидає вимоги влади щодо відкриття баз даних

Творець Telegram Павло Дуров

Творець месенджера Telegram Павло Дуров називає прагнення російської влади заблокувати сервіс «саботажем державних інтересів». Він зазначає, що після блокування Telegram листування російських чиновників перейде у сервіси, які перебувають під контролем США.

У відповідь на це голова «Роскомнадзора» Олександр Жаров заявив, що Дуров «нейтральний щодо терористів і злочинців, які користуються його месенджером, і абсолютно ігнорує безпеку простих користувачів Telegram».

Раніше 23 червня Жаров у відкритому листі до творця Telegram закликав команду сервісу виконати російське законодавство і зареєструватися в якості розповсюджувача інформації. В іншому випадку, згідно із законом, месенджер загрожує блокування, зазначив він.

Telegram позиціонується як месенджер із зашифрованим листуванням. Офіційна реєстрація сервісу у Росії зобов’яже адміністрацію Telegram зберігати листування користувачів і надавати владі ключі для розшифровки повідомлень. Павло Дуров неодноразово заявляв, що на таке Telegram ніколи не погодиться.

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