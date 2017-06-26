ФСБ Росії заявила, що терористи використовують месенджер Telegram

Федеральна служба безпеки Росії заявила про активне використання терористами та «їхніми кураторами за кордоном» месенджера Telegram, у тому числі під час планування і здійснення теракту в метро Санкт-Петербурга 3 квітня. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

Відомство зазначає, що «під час оперативно-розшукових заходів із виявлення законспірованих осередків міжнародних терористичних організацій фіксується тотальне використання їхніми членами інтернет-месенджерів для здійснення конспіративного зв’язку між собою і своїми кураторами за кордоном».

«Найбільш активно членами міжнародних терористичних організацій на території РФ використовується месенджер Telegram, що надає терористам можливість створювати секретні чати з високим рівнем шифрування переданої інформації», – заявляють у ФСБ.

23 червня голова «Роскомнадзору» (організація, яка в Росії відповідає, зокрема, за блокування сайтів) Олександр Жаров у відкритому листі до творця Telegram Павла Дурова закликав команду сервісу виконати російське законодавство і зареєструватися в статусі розповсюджувача інформації. В іншому випадку, згідно із законом, месенджеру загрожує блокування, зазначив він.

Дуров назвав прагнення російської влади заблокувати сервіс «саботажем державних інтересів». Він зазначає, що після блокування Telegram листування російських чиновників перейде у сервіси, які перебувають під контролем США.

У відповідь на це голова «Роскомнадзора» Олександр Жаров заявив, що Дуров «нейтральний щодо терористів і злочинців, які користуються його месенджером, і абсолютно ігнорує безпеку простих користувачів Telegram».

Telegram позиціонується як месенджер із зашифрованим листуванням. Офіційна реєстрація сервісу у Росії зобов’яже адміністрацію Telegram зберігати листування користувачів і надавати владі ключі для розшифровки повідомлень. Павло Дуров неодноразово заявляв, що на таке Telegram ніколи не погодиться.