Ізраїль оголосив про блокування роботи катарської телемережі «Аль-Джазіра»

Ізраїль оголосив про блокування роботи на своїй території катарської телемережі «Аль-Джазіра», звинувачуючи компанію в розпалюванні насильства. Про це міністр зв’язку Ізраїлю Айюб Кара заявив 6 серпня.

Міністр вказав, що планує відкликати акредитації журналістів «Аль-Джазіри», що унеможливить їхню роботу в Ізраїлі та змусить закрити офіси в Єрусалимі. Також ідеться про блокування сигналу телемережі кабельними та супутниковими провайдерами Ізраїлю.

«Аль-Джазіра» стала головним інструментом угруповання «Ісламська держава», а також «Хамасу», «Хезболли» та Ірану», – твердить міністр зв’язку Ізраїлю Айюб Кара.

Телемережа «Аль-Джазіра» засудила цей крок як «недемократичний» і заявила, що оскаржуватиме це рішення в суді. «Аль-Джазіра» також заявила, що продовжить свою діяльність у смузі Гази та на Західному березі Йордану.

Асоціація іноземних преси, яка представляє журналістів, що висвітлюють події в Ізраїлі та на палестинських територіях для міжнародних медіа, заявила, що рішення Ізраїлю «викликає занепокоєння».

Діяльність телемережі, яка фінансується урядом Катару, вже обмежена в кількох арабських країнах.