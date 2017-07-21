Держдума Росії ухвалила закон про обмеження анонімності в інтернеті

Депутати Державної думи Росії ухвалили в третьому, останньому читанні закони про регулювання роботи месенджерів і про заборону засобів обходу блокування сайтів.

Закон про месенджери зобов’язує адміністрацію сервісів встановлювати особу користувачів (за номером телефону), а також обмежувати передачу повідомлень за процедурою, яку визначить уряд. У Держдумі заявляли, що користувачів відключатимуть від месенджерів за рішенням суду. Документ набере чинності з 1 січня 2018 року.

Дума також ухвалила закон про посилення контролю за продажем SIM-карт, щоб їх не можна було купити, не надавши оператору мобільного зв’язку достовірні паспортні дані.

Закон про заборону засобів обходу блокувань передбачає блокування так званих «анонімайзерів» і VPN, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів «Роскомнадзору». Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ і поліція. Закон набере чинності з 1 листопада 2017 року.