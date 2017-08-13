«Укрзалізниця»: у 62% пасажирських вагонів немає систем кондиціонування повітря

У компанії «Укрзалізниця» заявляють, що 62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.

«Більшість вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря. Цього літа пасажирів обслуговують 3100 пасажирських вагони, з яких системою кондиціонування повітря обладнані лише 38% – це 1168 вагонів, 62% – ні. Майже всі плацкартні вагоні систем кондиціонування повітря не передбачають конструкційно», – повідомляють у прес-службі компанії 12 серпня.

В «Укрзалізниці» цю ситуацію пояснюють відсутністю фінансування з держбюджету на оновлення рухомого складу.

У компанії попереджають, що, зважаючи на аномальну спеку, можливий «дискомфорт під час подорожі» і закликають пасажирів уникати тривалого перебування на сонці перед подорожжю, а за наявності хронічних захворювань обов’язково мати при собі ліки, рекомендовані лікарем, вживати достатню кількість води.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомляють про можливі затримки пасажирських поїздів через застосування обмеження швидкості внаслідок перегріву колій.

Спека, яка майже не припинялася на півдні та сході України і повернулася на захід і північ, триватиме ще кілька днів.Завтра, 14 серпня, очікується послаблення спеки.