У Росії завершили будівництво ділянки залізниці в обхід України

Компанія «Российские железные дороги» у п’ятницю повідомила про завершення будівельних і монтажних робіт на залізничній ділянці протяжністю 137 кілометрів на території Воронезької та Ростовської областей в обхід України.

«Мета проекту – розвиток залізничної інфраструктури у напрямку «Центр – Південь», збільшення пропускної здатності, гарантування транспортної безпеки вантажних і пасажирських перевезень в обхід території України. Для скорочення термінів будівництва роботи були розгорнуті одночасно на всіх ділянках магістралі», – йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Повідомляється також, що попереду ще завершальні підготовчі роботи.

«Остаточне введення в експлуатацію та відкриття руху пасажирських поїздів на лінії планується до кінця осені 2017 року», – вказали у компанії.

За даними «Укрзалізниці», від початку року з України до Росії поїздами вирушили близько 350 тисяч пасажирів, тоді як з Росії в Україну – 332,5 тисячі. Усього до Росії їздить 15 поїздів, 9 із яких є українськими.

Сполучення з окупованим Росією Кримом «Укрзалізниця» припинила наприкінці 2014 року.