Відставка Балчуна: Чому «потяг пішов»?

Відставка польського топ-менеджера Войцеха Балчуна з посади керівника «Укрзалізниці» є наслідком того, що він не виправдав покладених на нього надій. Зокрема, схеми незаконного виведення коштів з підприємства не ліквідовані, стверджує і міністр інфраструктури Володимир Омелян, і частина українських експертів. Проте частина фахівців стверджують, що і призначення Балчуна, і його відставка не мають жодного стосунку до реформування української залізниці, а є лише іміджевими та політичними кроками. Тим часом припинення роботи Балчуна в Україні викликало значний резонанс у його рідній Польщі. У польських медіа та в експертному середовищі обговорюють той факт, що польський менеджер тривалий час зазнавав шаленого опору системи, але попри це його відставка стала несподіваною.

Кабінет міністрів України звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління компанії «Укрзалізниця», у відповідь на його заяву про звільнення. Виконувачем обов’язків голови правління «Укрзалізниці» уряд призначив першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

9 серпня під час засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Балчун подав у відставку через особисті обставини. Ймовірну відставку цього польського фахівця обговорюють останні кілька місяців. Проте у червні в «Укрзалізниці» повідомили, що контракт із Войцехом Балчуном формально продовжили ще на два роки.

Сам Балчун, повідомляючи про завершення своєї роботи в «Укрзалізниці», окреслив власні здобутки та невиконані завдання окремим постом у соцмережах. А також подякував за підтримку деяким українським урядовцям та членам своєї родини. Що ж до причин заяви про відставку, то Войцех Балчун лише натякнув на них.

«Багато що і не склалось, що є природним з огляду на масштаби проблем Укрзалізниці», – уточнив посадовець.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, зі свого боку, стверджує, що зрадів рішенню уряду про звільнення Войцеха Балчуна.

«Я радий, що ми маємо факт звільнення Балчуна… були звернення Генпрокуратури, НАБУ, Нацполіції щодо порушень і зловживань в системі «Укрзалізниці» потягом останнього періоду. Я сподіваюся вони будуть завершенні і це буде добра пересторога наступному керівництву «Укрзалізниці», – сказав він журналістам після засідання уряду.

У заяві, яка оприлюднена на сайті Мінінфраструктури, Омелян називає звільнення Балчуна «правильним кроком».

Питання зміни вищого керівництва «Укрзалізниці» порушувалось мною протягом останніх 10 місяців

«Звільнення Балчуна – правильний крок, хоча саме звільнення мало відбутися найпізніше в червні цього року за підсумками відповідного звіту в уряді. Хотів би підкреслити, що питання зміни вищого керівництва «Укрзалізниці» порушувалось мною протягом останніх 10 місяців, і нарешті це сталося», – заявив міністр.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган частково підтверджує такі заяви. За її словами, нині силовики розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовим особами компанії «Укрзалізниця». Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. При цьому Сарган не вказала, коли відкриті ці провадження і якого періоду стосуються.

Сарган також підтвердила, що минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко надіслав на ім’я прем’єр-міністра Володимира Гройсмана лист, в якому наголошував на неналежному виконанні правлінням «Укрзалізниці» покладених зобов’язань. За словами речниці генпрокурора, голова правління компанії Войцех Балчун, який подав у відставку, тривалий час не перебував на робочому місці.

Експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього», колишній заступник міністра інфрастуктури Володимир Шульмейстер оцінює результати роботи Балчуна як у цілому негативні. Проте він побоюється, що подальші політичні ігри за право контролювати фінансові потоки залізничного монополіста теж не принесуть цій галузі користі.

Із завданнями Балчун не впорався. Відсоток їхнього виконання – 20%. Найгірше – він не зламав схеми на залізниці, вони лише збільшилися

«Із завданнями Балчун не впорався. Відсоток їхнього виконання – 20%, тобто – тверда «одиниця». Найгірше – він не зламав схеми на залізниці, вони лише збільшилися. Сподіваюся, НАБУ проведе розслідування, і наступники боятимуться діяти не на користь державі. Виконувач обов’язків керівника підприємства Євген Кравцов розумний хлопець, фаховий юрист, працював в «Укрзалізниці». Все буде залежати від того, хто його покровитель. Якщо він поставить Кравцову завдання, що не відповідають національним інтересам – біда-біда…» – зазначає експерт.

Польський оглядач з інфраструктурних питань, а також експерт українського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Павло Кост запевняє, що польські медіа та експертне середовище сприйняли звільнення Балчуна без істерики, але, з одного боку, вважають цю подію наслідком опору системи, а з іншого – здивовані раптовістю цього рішення.

Призначення іноземців на високі посади в Україні – це скоріше іміджеві кроки, які спричиняє аж ніяк не реальний намір робити реформи

«Найбільш загальні спостереження – у Польщі з приводу цього звільнення істерики немає. Але з одного боку, ця відставка сприймається як несподівана, попри тривалі розмови про конфлікт між Балчуном і Омеляном. Друге: Балчун відбув у міжнародну поїздку, звітував про її перебіг, і через кілька годин – відставка. Попри розмови про конфлікт із Омеляном, журналісти не знайшли доказів, що відставка спричинена саме цим протистоянням. Пишуть (у польських медіа) також про те, що був спротив старої системи щодо дій Балчуна. Зрештою, на мою думку, призначення іноземців на високі посади в Україні – це скоріше іміджеві кроки, які спричиняє аж ніяк не реальний намір робити реформи», – визнає експерт.

Український політолог Костянтин Матвієнко, зі свого боку, не вважає роботу Балчуна успішною, але стверджує, що його звільнення спричинили не огріхи у роботі, а боротьба за фінансові потоки залізниці.

«Конфлікт розгорівся, і в Гройсмана забрали цінний об’єкт, фактично – джерело живих грошей, щоб він не міг зміцнювати свої позиції. Нічого спільного з потребою робити реформи призначення і звільнення Балчуна не має… Гройсман, я припускаю, спробує прикрити його, зробити радником. Але Балчун, найімовірніше, залишить межі України», – прогнозує Матвієнко.

20 квітня 2016 року Войцех Балчун, який має досвід у роботі залізничної галузі Польщі, був призначений на посаду керівника «Укрзалізниці» в результаті конкурсу. Невдовзі його робота стала отримувати різкий осуд Мінінфраструктури, але при цьому – схвалення прем’єра Володимира Гройсмана.